Spiele der Gehörlosen: Eine Deaflympics-Medaille zum Geburtstag

Katrin Neudolt gewann bei den Deaflympics, den Olympischen Spielen der Gehörlosen, in Brasilien am Mittwoch den zweiten Platz. Landsmann Christopher Krämer erkämpfte sich währenddessen im Tischtennis Bronze. Mit den jeweils ersten Medaillen in ihren Sportarten wurde österreichische Deaflympics-Geschichte geschrieben.