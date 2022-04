Spektakel vor der Ziellinie: Van der Poel gewinnt Rad-Klassiker

Als „Vlaanderens mooiste“, also Flanderns Schönste, bezeichnen die Einheimischen das Rennen, der Sonntag ist so etwas wie der inoffizielle Nationalfeiertag. 272,5 Kilometer führt die Strecke durch Belgien; mehrere Hunderttausend Fans feiern am Streckenrand, bewaffnet mit Fotoapparaten und Fähnchen; die vielen giftigen Anstiege über das Kopfsteinpflaster fordern den Athleten alles ab. Nicht von ungefähr wird die Flandern-Rundfahrt zu den fünf „Monumenten des Radsports“ gezählt.