Nach Reanimation: Rad-Star bekam einen Defibrillator

Ob Colbrelli, der das Spital bereits verlassen konnte, seine Karriere fortsetzen kann, ist unklar. In Italien d√ľrfte Colbrelli keine Rennen mehr fahren und wom√∂glich auch nicht mehr unter der Lizenz seines Heimatlandes aktiv sein. Rechtlich ist es Profisportlern mit Defibrillator in Italien verboten, an Wettk√§mpfen teilzunehmen.

Vorbild Eriksen?

Diese Regelung hatte zuletzt auch die weitere Laufbahn des Fu√üballstars Christian Eriksen beeinflusst. Der bei der EM 2021 zusammengebrochene D√§ne durfte aufgrund der Gesetzeslage nach dem Einsatz eines Defibrillators nicht mehr f√ľr seinen Club Inter Mailand spielen und l√∂ste seinen Vertrag auf. Mittlerweile ist Eriksen in England f√ľr den FC Brentford aktiv und lief k√ľrzlich erstmals wieder f√ľr die d√§nische Nationalmannschaft auf.