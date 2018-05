Sowjetunion-Leiberl zur WM: Adidas in der Kritik

In Osteuropa und insbesondere in Nachfolgestaaten der Sowjetunion erregten sich die Gemüter, auch auf politischer Ebene. Das litauische Außenministerium twitterte von einem weiteren Fall "imperialer Nostalgie". Twitter-User kritisierten mangelnde geschichtliche Sensibilität aufgrund der Tatsache, dass in der Sowjetunion Millionen Menschen ihr Leben ließen. Osteuropa-Experte Alex Kokcharov verglich das Leiberl mit möglichen Repliken der Nationalmannschaft Nazideutschlands. Artis Pabriks, lettischer Abgeordneter des EU-Parlaments, gegen den Russland ein Einreiseverbot verhängt hatte, schlug ebenfalls in diese Kerbe: "Würde Adidas auch Kleidung mit Symbolen des Nationalsozialismus produzieren?"