Simone Biles mit Weltpremiere: Das gelang noch keiner Turnerin

Die 19-malige Weltmeisterin Biles gewann bei den US Classics den Mehrkampf trotz eines unfreiwilligen Abgangs am Stufenbarren mit 58,400 Punkten und ist damit Gold-Favoritin für die Olympischen Spiele in Tokio. Bei den Europameisterschaften Ende April in Basel hatte die Russin Wiktoria Listunowa den Vierkampf-Titel mit 56,731 Punkten gewonnen. Die nur 1,42 Meter große Biles war zudem die Beste am Schwebebalken mit 14,850 Punkten trotz eins Abgangs sowie am Boden mit 14.250 Punkten.

Die US Classics sind ein Vorbereitungswettkampf auf die US-Meisterschaften, die vom 3. bis 6. Juni in Fort Worth (US-Bundesstaat Texas) stattfinden.