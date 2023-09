Sieg im Gesamtweltcup: Kletter-Star Pilz ist am Gipfel ihrer Träume

Beim Weltcupfinale in Wuijang (China) kraxelte Jessica Pilz im Lead-Bewerb auf den zweiten Platz. Damit sicherte sich die Österreicherin in ihrer Paradedisziplin auch zum ersten Mal den Gesamtweltcupsieg. Der Druck war enorm, denn Pilz musste unbedingt in die Top vier klettern. "Ich habe mir immer gesagt: ‚Wenn ich nach China fliege, will ich performen."