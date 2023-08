Viertes WM-Gold: Jakob Schubert schreibt Kletter-Geschichte

Gipfelstürmer. Seriensieger. Weltmeister seines Faches. Schön langsam gehen einem für Jakob Schubert die Superlative aus. Der Innsbrucker Kletterer steht in seinem Sport so hoch im Kurs wie kein Athlet vor ihm. Am Sonntag schrieb der 32-Jährige erneut Kletter-Geschichte.