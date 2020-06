Ein Teenager ist Vize-Weltmeisterin

Im Yachtclub Klagenfurt wird in den nächsten Tagen ein ordentliches Fest stattfinden. Denn Lara Vadlau gewann Samstag bei der Weltmeisterschaft im französischen La Rochelle mit ihrer polnischen Vorschoterin Jolanta Ogar die Silbermedaille. „Vor zwei Wochen hätte ich nicht davon zu träumen gewagt“, sagt Vadlau begeistert.

Die Kärntnerin ist erst 19 Jahre alt und schon jetzt eine der österreichischen Hoffnungen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio. Im Juni hatte sie mit der 31-jährigen Ogar auch bei der EM Silber geholt.

Vor der WM an den französischen Atlantikküste hatte sich Vadlau gar nicht so große Hoffnungen gemacht, da sie nach einer Meniskusverletzung leichte Probleme mit dem Knie gehabt hatte. „Wir sind von Tag zu Tag besser in Fahrt gekommen. Wir haben richtig Spaß gehabt.“

Und das, obwohl der Tag nicht turbulenter beginnen hätte können. Wegen eines Vergehens beim „Security-Check-In“ kassierten die beiden zusätzliche fünf Punkte, womit ihre erste Wettfahrt am Freitag mit einem zehnten Platz (statt 5.) gewertet wurde. Beim Auslaufen und bei der Rückkehr in den Hafen müssen sich die Starter in eine Liste eintragen. Vadlau/ Ogar hatten dies nach Ansicht der Wettfahrtleitung zu spät erledigt. Die Jury gab dies erst 30 Minuten vor dem Start am Samstag bekannt, Vadlau war dann als Dritte und nicht als Zweite in die Wettfahrt gegangen.

Doch davon ließ sie sich nicht irritieren. Im Gegenteil, es motivierte zusätzlich: „Dieses Theater hat uns nur angestachelt. Wir haben uns geschworen, dass wir es ihnen auf dem Wasser zurück zahlen.“