Segel-WM: Die Olympischen Spiele im Tarnen und Täuschen

In den Tagen vor dem WM-Start haben Lara Vadlau und Lukas Mähr viel probiert. „Es war der Segelmacher aus Japan hier und mit uns am Wasser. Da konnten wir neue Segel testen. Jetzt treiben wir im Hinblick auf Olympia die Entwicklung weiter voran“, sagt Mähr.

Der österreichische Segelverband betreibt seit 2020 in Marseille Wetterdatenanalysen für Juli und August. „Wir wissen etwas und haben eine Idee. Seit wir qualifiziert sind, läuft die Vorbereitung, damit wir bei Olympia gut sein werden.“

Über den Winter verbrachten sie viel Zeit auf Lanzarote. In Trainingsblöcken von zehn bis zwölf Tagen haben Vadlau und Mähr Material getestet und an der Technik gearbeitet. Die Tage in der Vorbereitung gehen oft von 8 bis 22 Uhr. „Wir sind fünf bis sechs Stunden auf dem Wasser. Am Abend wird dann der Tag mit den Trainern besprochen“, erklärt Vadlau.