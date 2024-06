Wie Red Bull und Alinghi den America's Cup gewinnen wollen

Einer der vier Gesellschafter ist Hans Peter Steinacher . Der Tornado-Olympiasieger mit Roman Hagara 2000 und 2004 war in diesen Tagen in Barcelona und zeigte dem KURIER den temporären Segelpalast des Teams.

Die Art des Bootes und die Regeln des America’s Cup bestimmt der Titelverteidiger, also das Team New Zealand. Steinacher gibt verwundert zu: „Sie müssen sich sehr siegessicher sein, weil sie noch nicht einmal in Barcelona sind und das Boot sechs Wochen per Schiff transportieren.“ Alle anderen Teams nutzen jede Testminute. Die eine Million Euro, die der Flug-Transport kosten würde, wäre bei Teambudgets von mehr als 100 Millionen Dollar wohl auch noch möglich.

Die Neuseeländer haben auch bestimmt, dass alle Crewmitglieder aus jenem Land kommen müssen, für dessen Flagge sie segeln. Weil die Alinghi das Projekt des Schweizer Milliardärs Ernesto Bertarelli ist, sind alle am Boot Schweizer. Sollte aber der Cup gewonnen werden, dann wird es das nächste Mal sicher anders sein. Denn dann bestimmt Alinghi Red Bull Racing die Regeln, und die müssen an europäisches Recht angepasst werden. „Wir gehen davon aus, dass wir gewinnen“, sagte Hans Peter Steinacher. „Also haben wir das Konzept für den nächsten Cup in der Tasche.“