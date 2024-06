Alinghi-Steuermann Psarofaghis: „...und dann wird alles so ruhig“

Arnaud Psarofaghis ist einer der Steuermänner von Alinghi Red Bull Racing vor Barcelona. Der 35-jährige Schweizer wuchs am Genfer See in einer segelbegeisterten Familie auf und ist seit 2016 mit den Booten der Alinghi-Organisation unterwegs. Im Headquarter im Hafen von Barcelona nahm er sich vor einer Testfahrt mit dem AC75-Boliden Zeit für den KURIER.

KURIER: Wie fühlte es sich an, als Sie das erste Mal das Boat One, jenes Boot, das den America’s Cup gewinnen soll, gesteuert haben?

Arnaud Psarofaghis: Es fühlte sich so leicht an. Wenn das Boot auf die Foils kommt, gleitet es über das Wasser und dann wird alles so ruhig.