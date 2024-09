Jimmy Spithill: In der Schule gemobbt, beim America's Cup gefeiert

Auch wenn bei den Briten mit Ben Ainslie ein vierfacher Olympiasieger am Steuer sitzt, so scheint Luna Rossa Vorteile zu haben. Und Spithill, weiß wie es geht. Der 45-Jährige, dem als Bub von Ärzten wegen seines um fünf Zentimeter kürzeren rechten Beins gesagt wurde, er würde nie richtig Sport betreiben können, ist zweifacher Sieger des America’s Cup.

Mit dem Oracle Team USA gewann er 2010 und 2013. An den zweiten Triumph werden sich viele auch außerhalb der Segel-Szene noch erinnern können: Auf den mächtigen Katamaranen führte Neuseeland in der Bucht von San Francisco mit 8:1 und brauchte nur noch einen einzigen Rennsieg für die Entscheidung. Es folgte eine der größten Aufholjagden in der Sportgeschichte. Spithill und sein Team gewannen Rennen um Rennen. Plötzlich stand es 8:8. Dean Barker, Steuermann der Neuseeländer, war gebrochen. Mit deutlichem Abstand kam das Team USA zum 9:8 ins Ziel – da war es wieder das Lächeln des Jimmy Spithill.

Die Mobber sind längst vergessen

Dass er als Kind in der Schule wegen seines Beins gemobbt wurde, war jetzt ganz weit weg, die Diagnose des Arztes längst vergessen. Zumindest nach außen. Genugtuung wird es rückblickend doch geben. Spithill hatte Sport-Geschichte geschrieben.

Weder der Arzt noch die Mobber ahnten, dass aus dem kleinen Jimmy einer der weltbesten Segler werden würde. Die Operation, die die Beine des Buben angleichen sollte, verlief gut, sie ermöglichte eine beeindruckende Sport-Karriere: Segeln, Rugby, Boxen, Cricket, wohin auch immer der junge Spithill ging, er kämpfte um den Sieg.

Die Obsession für den Cup

Seine Obsession für die „alte Kanne“, wie die älteste Sporttrophäe genannt wird, begann in den 2000er-Jahren. Als 20-jähriger Steuermann begann im Jahr 2000 seine Reise in der chancenlosen „Young Australian“, 2003 stieg er ins Boot des US-Teams One World. 2007 wurde er von der Luna Rossa abgeworben, für 2010 ereilte ihn der Ruf von Milliardär Larry Ellison, der das Oracle Team USA aufbaute. Der America’s Cup artete in Gigantomanie aus. Spithill beherrschte den Trimaran am besten und gewann erstmals. Nach dem Triumph 2013 gab es 2017 gegen Neuseeland eine deftige Finalniederlage. Auf den Bermudas ging der Stern eines anderen Seglers auf: Peter Burling gewann mit 26 Jahren als jüngster Steuermann den America’s Cup für Neuseeland.