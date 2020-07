Schwimmen: Felix Auböck liegt auf Rang eins der Weltrangliste

Felix Auböck zeigt sich auch am zweiten Tag in Budapest in guter Form. Nach seinem Sieg und dem österreichischen Rekord am Freitag über 200 m Freistil (1:46,64 bedeuten Platz 3 in der Weltrangliste) gewann der Niederösterreicher am Samstag auch über 400 m Freistil. Mit der Siegerzeit von 3:45,00 Minuten liegt er auf Platz 1 der aktuellen Weltrangliste.



Christopher Rothbauer gewann am Samstag über 200 m Brust mit 2:11,43 Minuten.

Insgesamt liegt Österreich beim vier Nationen-Meeting hinter Ungarn und Polen auf Rang drei. Tschechien ist Vierter.