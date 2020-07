Neustart der ATP-Tour: Kaum einer ist besser in Form als Thiem

Bei Thiem passt ohnehin einiges in diesen schwierigen Zeiten im Tennis. Von den Topspielern ist er wahrscheinlich am weitesten, was Form- und Fitnessaufbau angeht. Schon seit Mitte April trainiert er wieder, spielte seither eine ganze Reihe von Matches auf unterschiedlichen Belägen und bei unterschiedlichen Events. Würde nächste Woche die reguläre Tour wieder losgehen, wäre Thiem auf jedem Untergrund ein heißer Anwärter auf Titel. Doch ganz so weit ist es noch nicht.