Chaos in New York: Offene Fragen um die US Open

Nicht einmal einen Monat vor der geplanten Fortsetzung der Tennis-ATP-Tour ist die Umsetzung des Plans weiter unklar. Bis zum Mittwoch hätte die Entscheidung fallen sollen, ob die US Open wie angesetzt ab 31. August stattfinden werden. Doch die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers in New York brauchen noch Zeit, und von ihrem Entschluss hängt der restliche Kalender ab.

„Wir müssen auf die US Open warten. Es bringt nichts, davor etwas Anderes zu veröffentlichen“, erklärte Herwig Straka im Gespräch mit der APA. „Die sind noch nicht so weit, sie probieren alles. Ich schätze, das wird sich noch um fünf bis zehn Tage verzögern.“ Vor dem nun zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres soll es am 14. August in Washington losgehen, ebenso in New York soll ab 22. August das Masters-1000-Turnier von Cincinnati gespielt werden.

Fragezeichen über Kitzbühel

Straka ist als ATP-Board-Mitglied direkt in die Entscheidungen eingebunden. Das bewegte ihn auch zur Anfrage bei Kitzbühels Turnierdirektor Alexander Antonitsch, ob das Generali Open um eine Woche vom 8. September vorverlegt werden könnte. Straka: „Das war aber nur, damit er einmal theoretisch Bescheid weiß. Dafür ist es jetzt noch viel zu früh.“