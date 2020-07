Jürgen Melzer zur Adria-Tour: "Katastrophe für den Tennissport"

Lange Erfolgsliste

Fünf Grand-Slam-Turniere gewann Melzer in seiner Laufbahn. Bei den Junioren Einzel in Wimbledon sowie Doppel bei den Australian Open (1999), im Doppel in Wimbledon (2010 ) und bei den US Open (2011), im Mixed in Wimbledon. „Der schönste Erfolg war wahrscheinlich der Doppelsieg in Wimbledon. Weil ich ihn mit meinem Freund Philipp Petzschner gewann.“

Zuletzt wiederholte der ORF zwei Topspiele von 2010. Bei den French Open schlug er im Viertelfinale nach Rückstand Novak Djokovic. „Ich habe nur gehofft, dass er mir meine Chance lässt, dann hat er im dritten Satz vier Games geschlafen und hat mich zurückkommen lassen.“ Melzer siegte und erreichte als erster Österreicher nach Thomas Muster ein Grand-Slam-Semifinale.

Auch das Wien-Finale gegen Andreas Haider-Maurer wurde wieder gezeigt. „Andi schaut es sich oft an. Er hätte die Partie gewinnen müssen, hat auf das Match serviert.Noch heute hofft er, dass dieser eine Aufschlag, der nur knapp im Aus war, noch kommt“, scherzt Österreichs Sportler des Jahres 2010.