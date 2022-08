Schwimm-EM: Felix Auböck über 400 m Kraul Vierter

Vierter Platz über 400 m Kraul. Felix Auböck kann seine Europameisterschaften in Rom zum Abschluss nicht mit einer weiteren Medaille krönen.

"Am meisten erinnert man sich, was man am Ende der Saison gemacht hat. Und ich habe hier Bronze geholt", zeigt er sich aber nicht zu enttäuscht. "Natürlich ärgert mich das heute ein wenig. Aber es war in Ordnung."

Schon im Vorlauf ist es ungeplant eng geworden. Auböck qualifizierte sich für das Finale schließlich aber doch noch mit einem achten Platz. "Das war nicht optimal", gab er nach dem Run beim Ausschwimmen zu. Doch er sah sofort das Positive: "Immerhin habe ich viel Energie gespart." Er erwartete ein schnelles Rennen bei der Abendsession.

Am Ende lag er mit 3:45,76 trotz Rang vier doch recht weit weg vom Podium. Gold ging an den Deutschen Lukas Märtens (3:42,50) vor Antonio Djakovic (SUI/3:43,93) und seinem Landsmann Henning Mühlleitner (3:44,53). Der Kraul-Favorit David Popovic, der zuvor die 100 und 200 m gewonnen hatte, hatte seinen Start im 400-m-Finale zurückgezogen.

Ausdauer

Zwischen Vorlauf und Finale lagen knapp zehn Stunden, die Auböck nach dem Einschwimmen mit Physiotherapie, Essen und Relaxen verbrachte, bevor es wieder zum Einschwimmen ging. "Ich weiß, dass ich zwei gute 400er am Tag schwimmen kann", hatte der Bad Vöslauer immer wieder betont.

Wasser-, Kraft- und vor allem Ausdauertraining, die bei Felix Auböck in Loughborough neben dem Studium täglich mehr als vier Stunden in Anspruch nehmen, haben sich heute zwar ausgezahlt, am Ende reichte es aber nicht ganz. Im KURIER-Interview schätzte er kürzlich: "Ohne Ausdauertraining würde ich untergehen, wenn Vorlauf und Finale an einem Tag stattfinden (wie heute hier in Rom, Anm.)."

Im Grunde konnte der 25-Jährige einigermaßen "entspannt" aufschwimmen. Die Erleichterung war ihm bereits am Montag ins Gesicht geschrieben, als er über die 200 m Kraul die Bronzemedaille gewinnen konnte. Schon da bezeichnete er die EM in Rom als seine "erfolgreichste Europameisterschaft bisher", auch wenn er im Vorjahr in Budapest über 400 m Kraul Silber gewonnen hatte.

"Jede Medaille ist was ganz Besonderes, auch wenn ich nicht viele habe", strahlte Auböck nach den 200 m. Vor allem, so der 25-Jährige, "weil ich jetzt erst mit dem Medaillen-Gewinnen anfange". Im Vorjahr gewann Auböck über die 400 m Kraul Gold bei der Kurzbahn-WM.