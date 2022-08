Schwimm-EM: Auböck über 200 m Kraul im Semifinale

Felix Auböck ist mit seinem ersten Start bei der Schwimm-EM in Rom zufrieden. Als Neunter qualifizierte er sich für das Semifinale über 200 m Kraul am Sonntagnachmittag.

Mit einer Zeit von 1:47,97 blieb er zwar mehr als eineinhalb Sekunden hinter der Bestzeit in der ersten Runde, das störte den Niederösterreicher allerdings wenig, der im drittletzten von sechs Läufen lange zurücklag und am Ende seinen Heat als Dritter beendete. "Ich hab gewusst, dass in den letzten drei Läufen nur 16 Leute sind, die theoretisch weiterkommen können von 24. Da war viel Spielraum, ich wusste genau, was der Plan ist."