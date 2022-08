EM-Bronze für Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri

Vasilikis Schwestern Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri sind auf EM-Silberkurs. Bei ihrem ersten Antreten im Rahmen der Rom-EM kam das Duett am Freitag im Vorkampf der freien Kür mit 92,6000 Punkten bis auf 0,2 Zähler an seine Bestleistung von WM-Bronze in Budapest heran. Voran liegen die ukrainischen Favoritinnen Maryna und Wladyslawa Aleksijwa (94,3667). Gold ist für die Alexandris im heutigen Finale (15.00 Uhr) außer Reichweite, doch den Abstand wollen sie verringern.

Langweilig werde die Arbeit an dem nun schon drei Jahre geschwommenen Programm „Böse Puppen“ nie, einmal geht es noch um den Feinschliff. Das Programm werden die Schwestern dann ad acta legen. „Morgen ist das letzte Mal, das wollen wir genießen“, gab Eirini-Marina als Devise aus. „Silber ist das Ziel, aber fix ist nichts.“