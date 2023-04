Schwimm-Ass Auböck unterbot in Stockholm erneut Olympia-Limit

Der Kraul-Spezialist ist nach Simon Bucher der zweite OSV-Athlet, der fix für Olympia 2024 in Paris qualifiziert ist. Bucher hatte bereits im März in Edinburgh das Limit über 100 m Delfin geschafft. Für Auböck ist das Meeting in Schweden der erste internationale Wettkampf nach seiner EM-Bronzemedaille vergangenen Sommer in Rom.