Schritt über die Schmerzgrenze: Mit gebrochenem Gesicht ins Spiel

Fünf Wochen lang läuft die Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich bereits, doch erst an diesem Wochenende geht sie in die heiße Phase. Im Spiel Wales gegen Argentinien und im Schlager Irland gegen die All Blacks von Neuseeland wurden am Samstag die ersten Semifinalisten ermittelt. Am Sonntag (17.00) ist England gegen Fidschi gefordert, um 21.00 empfängt Gastgeber Frankreich im längst ausverkauften Stade de France Südafrika (beides live auf ProSiebenMAXX).