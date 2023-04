Schrecksekunde in Augusta: Bäume stürzten fast auf Golf-Zuschauer

Ausgangslage verspielt

Golf-Profi Sepp Straka hat zwar den Cut geschafft, im Finish der zweiten Runde aber eine deutlich bessere Ausgangslage verspielt. Der 29-jährige Wiener beendete seine 73er-Runde mit drei Bogeys (Schlagverlusten) am Stück. Im Klassement rangierte Straka mit eins unter Par vorerst auf dem geteilten 29. Zwischenrang. Auf den führenden US-Amerikaner Brooks Koepka fehlten ihm elf Schläge.

Straka startete wie am Donnerstag, wo er am Ende eine starke 70er-Runde gespielt hatte, mit einem missglückten Abschlag. Diesmal konnte er aber einen frühen Bogey verhindern. Folgend gelang dem Wiener am zweiten, wie auch später am achten Loch ein Schlaggewinn. Auf den ersten neun verzeichnete er allerdings auch zwei Schlagverluste, womit sein Score vor dem Turn wieder am Ausgangspunkt stand.