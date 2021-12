Zwischen Zuckerberg und Messi: Das Imperium von Schach-König Carlsen

„Ich wurde oft gefragt, was passiert, wenn ich bei der WM verliere? Die Wahrheit ist, es gibt keinen Plan B“, sagte Carlsen am Rande der Weltmeisterschaft in Dubai. Für den 31-jährigen Norweger macht das Preisgeld nicht mehr den großen Unterschied zwischen arm und reich aus. Denn Carlsen ist in seiner neunjährigen Regentschaft als König des Spiels der Könige auch zu einer großen Figur im Schach-Business geworden. 2014 gründete er eine Firma, die eine App programmierte, mit der jeder gegen ihn in der jeweiligen Altersstufe spielen kann.

Das Imperium

Doch Hobbyspieler aufgepasst! Carlsen begann mit fünf Jahren Schach zu spielen; mit 13 war er Großmeister; mit 19 die Nummer 1 der Weltrangliste; mit 22 Weltmeister nach einem Sieg im WM-Duell mit dem Inder Viswanathan Anand. Drei Mal hintereinander konnte er seinen Titel bis heute erfolgreich verteidigen. Carlsen wurde zu einer Lichtgestalt des Sports, wie es sie seit Garri Kasparow in den 1980er- und 90er-Jahren nicht mehr gegeben hat.