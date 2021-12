Schach-WM: Der nächste Patzer des Herausforderers

Kurz wehrte sich Nepomnjaschtschi noch, doch die Situation war aussichtslos. Carlsen leistete sich keinen Fauxpas, nach 40 Zügen gab sein Gegner auf.

"Es war auch heute wieder ein großer Kampf", sagte Carlsen. "Ich habe verschiedene Zugänge gesucht, das war eine gute Idee. Und dann hat er vermutlich aus Leichtsinn einen Fehler gemacht."

Die ersten fünf Spiele der WM waren die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe. In Spiel sechs kam es dann zu einem historischen Spektakel. 136 Züge wurden gespielt, so viele wie noch nie zuvor in der 135-jährigen Geschichte der Schach-Weltmeisterschaften. Nach 7:47 Stunden hatte Carlsen mit Weiß seinen Kontrahenten zermürbt.

Das Ereignis scheint Nepomnjaschtschi getroffen zu haben. In der achten Partie unterlief ihm mit Schwarz im 21. Zug ein schwerer Fehler - und auch dieses Spiel war verloren.