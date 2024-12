Lehrstunde in 2 Minuten: Wie es ist, gegen einen Großmeister Schach zu spielen

Einmal gegen einen Großmeister eine Partie Schach zu spielen, ist in etwa so, wie gegen Lukas Weißhaidinger im Diskuswurf anzutreten oder gegen Sofia Polcanova im Tischtennis. Bei aller Motivation ist die Aussicht auf Erfolg eher gering. Dass der Spaß dann aber so schnell vorbei sein würde, war dann doch eher überraschend.

Markus Ragger ist ein ebensolcher Großmeister. Der 36-Jährige ist der Bundestrainer der österreichischen Schach-Herren und nach dem eingebürgerten Russen Kirill Alexejenko der beste Spieler des Landes. Anlässlich der derzeit laufenden Schach-Weltmeisterschaft in Singapur forderte ich den Großmeister zu einer Online-Partie. Blitzschach. Insgesamt 3 Minuten Bedenkzeit plus 2 Sekunden pro Zug.