Diskus-Star Weißhaidinger: "Manchmal kriegt man auf die Nuss"

Diesen Höhepunkt bei Olympischen Spielen gibt es nur alle vier Jahre, und Lukas Weißhaidinger war einer der Medaillenkandidaten. Es wurde Rang fünf. Der Diskuswerfer war am Mittwochabend trotzdem nicht geknickt. In der Mixed-Zone des Stade de France sprach der 32-Jährige über ...

... seine Förderer

Danke an alle, die mich da super vorbereitet haben. Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen. Danke an alle, die das fördern, die die Trainingslager finanzieren, auch nach zwei Jahren, wo es nicht so funktioniert hat. Aber das ist wichtig im Sport. Man muss auch Dinge ausprobieren können, die nicht auf Anhieb klappen. Der Gregor (Trainer Högler) und ich haben uns alles selbst erarbeiten müssen. Es gibt da kein Buch, in dem drinnen steht, wie man weit wirft.

... den Sensationssieger

Währen des Wettkampfes habe ich ihn nicht beobachtet, aber danach habe ich mir schon gedacht: Das darf doch nicht wahr sein, jedes Jahr kommen Neue dazu! Der (Jamaikaner Roje Stona) schnuppert nicht nur in das Finale hinein oder in die Top 5. Dass der 70 Meter wirft und gewinnt, das hat es noch nicht gegeben.