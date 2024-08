Lukas Weißhaidinger und die Vermessung der Diskus-Welt

Chance auf die zweite Medaille

Nach souveräner Qualifikation am Montag geht es für Weißhaidinger am Mittwoch (20.25 Uhr) um seine zweite Olympia-Medaille. Aus Tokio nahm er Bronze mit, die erste Leichtathletik-Medaille überhaupt für Österreichs Männer bei Olympia. Aus dem Ring mit 2,5 Metern Durchmesser gilt es, den exakt zwei Kilo schweren Männer-Diskus möglichst weit zu schleudern. Auf kleinste Details wird geachtet. Wie liegt der Finger am Diskus? Und, besonders wichtig für den Trainer, wie ist die „aerodynamische Güte“ des Fluges?