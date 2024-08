Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger verpasst Olympia-Medaille knapp

Es war zu erwarten, dass die Medaille bei Olympia nicht einfach nur so abzuholen ist. Dass Edelmetall gar so hoch hängt, war dann doch überraschend. Lukas Weißhaidinger war einer der Kandidaten auf einen Top-Platz. Der 32-jährige Oberösterreicher warf gut, aber er warf nicht gut genug in diesem Spitzenfeld. Seine beste Weite von 67,54 Metern reichte im Finale für Rang fünf.

Der Sieg ging sensationell an den 25-jährigen Jamaikaner Roje Stona vor Top-Favorit Mykolas Alekna (Litauen) und Matthew Denny (Australien). Zum dritten Mal in seiner Karriere stand Weißhaidinger in einem olympischen Diskus-Finale. In Rio wurde er Sechster, in Tokio holte er Bronze. „Ich weiß, wie sich das angefühlt hat“, sagte er einmal in einem KURIER-Interview. „Dieses Gefühl will ich unbedingt noch einmal erleben.“