Ryder Cup: Straka verliert, doch den USA droht historisches Debakel

Straka wieder am Sonntag im Einsatz

Da auch das vierte Duell des Vormittags an die Europäer ging, steht es bereits 9,5:2,5 für die Gastgeber. 14,5 Zähler benötigt Team Europa für den Gesamtsieg, der ihm kaum noch zu nehmen scheint. Am Samstag stehen noch vier weitere Fourball-Partien auf dem Programm, bei denen der bessere Schlag eines Duos pro Loch in die Wertung kommt. Sepp Straka kommt hier nicht zum Einsatz, sondern erste wieder am Sonntag, wenn abschließend zwölf Einzelpartien auf dem Programm stehen.