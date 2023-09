Olympiasieger Innauer beim Ryder Cup: "Golf ist nicht hyperinszeniert"

Anton Innauer ĂĽber . . .

die Faszination Golf

„Ich bin ein fanatischer Golfer. Ich mag den Hintergrund und die Historie dieses Sports. Und da gehört der Ryder Cup als Bewerb mit großer Tradition mit dazu.“

seine persönlichen Golferfahrungen

„Ich bin eigentlich gar nicht so häufig am Platz. Dafür gehe ich mehrere Male in der Woche auf die Driving Range. Ich gehöre zu der Kategorie Golfspieler, die immer an ihrem Schwung herumtüfteln. Beim Golfen kommt der Skispringer in mir durch. In beiden Sportarten ist es faszinierend, wie die kleinsten Veränderungen oft große Auswirkungen haben. Eher selten zum Positiven. Das ist eine Analogie zum Skispringen. Ich habe mich schon sehr viel geärgert beim Golfen, in den letzten Jahren bin ich ruhiger geworden.“