Rugby-Team aus Christchurch will Namen "Crusaders" ändern

Wegen des Anschlags sitzt ein 28-jähriger Rechtsextremist aus Australien, der bereits seit einigen Jahren in Neuseeland lebte, in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Der Name "Crusaders" geht auf die christlichen Kreuzritter im Mittelalter zurück. Unter diesem Namen spielt der Klub seit 1996 in der internationalen "Super Rugby"-Liga. Die "Crusaders" sind nicht nur amtierender Super-Rugby-Champion und mit bisher neun Titeln Rekordsieger, sie stellen auch Spieler für Neuseelands legendäre Rugby-Nationalmannschaft, die All Blacks, die heuer im Herbst in Japan auf ihren dritten WM-Titel en suite losgehen.

Gegründet wurde der Verein schon 1879. Das aktuelle Logo der "Crusaders" besteht aus dem Namen und einem mittelalterlichen Ritter, der ein Schwert schwingt. Der Vorsitzende von Neuseelands Rugby-Verband, Steve Tew, unterstützt eine Umbenennung. "Es ist offensichtlich, dass die vom Klub benutzte Symbolik, zusammen mit dem Namen Crusaders, manche verstört, weil er mit den religiösen Kreuzzügen zwischen Christen und Muslimen verbunden ist", erklärte Tew.