Christchurch-Attentäter war mit Österreichern in Nordkorea

Österreich sei eines der Länder, in denen ein Aufstand beginnen könnte - das schrieb der Attentäter von Christchurch, Neuseeland, in seinem Manifest mit dem Titel "The Great Replacement" ("Der große Austausch").

Das ist nur ein Bezug, den der 28-jährige Australier zu Österreich hat, wie Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) am Donnerstag im Nationalrat erklärte. Er informierte die Abgeordneten über den Ermittlungsstand in Österreich im Zusammenhang mit dem rassistisch motivierten Terroranschlag in Neuseeland.

Neu war dabei, dass der Attentäter seine Nordkorea-Reise im Jahr 2014 in einer Gruppe unternahm, in der sich auch drei Österreicher befanden. "Es laufen Ermittlungen über die Hintergründe dieser Reise, die Kontakte werden durchleuchtet", erklärte Kickl.