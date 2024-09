WM-Gold im bald olympischen Küstenrudern für Magdalena Lobnig

Rudern auf dem Meer? Was ist denn das, bitteschön, für eine verrückte Idee? Genau so dachte Magdalena Lobnig, als sie seinerzeit das erste Mal von dieser neuen Sportart hörte. Die Europameisterin von 2016 war es gewohnt, in stillen Gewässern zu rudern, aber doch nicht im offenen Meer bei hohem Wellengang. „Ich war mir nicht klar, was mich da erwartet“, erinnert sich die Kärntnerin.

Heute ist Lobnig in dieser exotischen Sportart die Nummer 1 der Welt. Bei der WM im Küstenrudern in Genua gewann die 34-Jährige an der Seite ihrer Schwester Katharina nicht nur Gold im Doppelzweier, am Sonntag war Lobnig auch im Beach-Sprint eine Klasse für sich.