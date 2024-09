Davis Cup: Österreich spielt wieder um das Finale mit

Die Österreicher entschieden das Duell der Weltgruppe I, das sich in Bad Waltersdorf aufgrund der Unwetter-Situation über drei Tage gezogen hatte, am Sonntag mit 3:0 für sich.

Den entscheidenden dritten Punkt holte das Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler mit 6:3, 6:4 gegen Altug Celikbilek/Yanki Erel. Weitere Einzel wurden nicht mehr ausgetragen.

ÖTV-Equipe gab in den drei Matches auf Sand keinen einzigen Satz ab und steht in der Qualifikationsrunde, in der im kommenden Februar um einen Platz in den Davis-Cup-Finals gespielt wird. Am Freitag hatte sich Jurij Rodionov in zwei Sätzen gegen Erel durchgesetzt, die Partie von Lukas Neumayr gegen Cem Ilkel wurde wegen der Wetterkapriolen erst am Samstag zu Ende gespielt.