Rekorde im Durchhaus - in den Kadern, auf den Rängen und einer Trainerbank

Heidenheim erstmals in der ersten Liga. Verantwortlich für das deutsche Fußballwunder ist jemand, den seine ehemaligen Wiener Mitspieler als einen „gar nicht goscherten Piefke“ in Erinnerungen haben, der Stoppelschuhe im XXXL-Format benötigte. Mit dem Sport-Club hatte Frank Schmidt vor 26 Jahren den Aufstieg aus der Ostliga verpasst, mit Heidenheim hat es der Trainer Schmidt von der vierten Liga bis in die höchste geschafft.