Der Reitsport-Weltverband FEI hat die dreimalige Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin aus Großbritannien nach Vorwürfen der Tierquälerei für insgesamt ein Jahr gesperrt. Wie der Verband mitteilte, wurde die 39-Jährige zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Schweizer Franken (10.750 Euro) belegt. Die Goldmedaillengewinnerin von 2012 und 2016 war schon am 23. Juli vorläufig gesperrt worden, weshalb sie auch bei den Olympischen Spielen in Paris nicht starten konnte.