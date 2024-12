Die Stars von Real Madrid standen für eine Österreicherin Spalier

Real verlor an Boden

Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Liga die virtuelle Tabellenführung wieder an den FC Barcelona verloren. Der Titelverteidiger kassierte am Mittwoch gegen Athletic Bilbao eine 1:2-Auswärtsniederlage und liegt damit bei einem Match weniger wieder vier Punkte hinter den Katalanen, die am Dienstag bei Real Mallorca mit 5:1 gewannen.

Alex Berenguer (53.) und Gorka Guruzeta (80.) erzielten die Tore der Gastgeber, für Real war ein Treffer von Jude Bellingham (78.) zu wenig. Kylian Mbappe vergab in der 68. Minute einen Elfmeter.