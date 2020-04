Rainer Pariasek: "Geisterspiele sind das geringere Übel"

Apropos Star. Werden Sie erkannt, wenn sie durch Wien gehen?

In der Kärntner Straße passiert so etwas eher selten, auch in Nicht-Corona-Zeiten. In Stadien oder in Kitzbühel ist das anders. Da wurde ich früher um Autogramme gebeten, jetzt sind es fast nur noch Selfies. Aber auch das hält sich in Grenzen und ist nicht unangenehm. Im Vergleich zu mir waren Ex-Kollegen wie Heinz Prüller oder Michael Kuhn noch echte Legenden.

Sie finden sich auf Ironie- und Hoppala-Portalen oft wider. Unangenehm?

Das schaue ich mir nur an, wenn mich jemand darauf aufmerksam macht. Ich selbst bin ja weder auf Facebook, Instagram oder Twitter. Ich kann aber damit gut umgehen. Das ist ja keine Katastrophe – im Vergleich zur Corona-Krise.