Wettschulden eingelöst: Formel-1-Pilot rasierte sich Haare

Zweites Rennen der virtuellen F-1-Serie

McLaren hat als erstes Formel-1-Team in der Corona-Krise Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt. Norris hat wie Teamkollege Carlos Sainz und das höhere Management des englischen Traditionsrennstalls freiwillig auf Teile seines Gehalts verzichtet. Die Formel 1 pausiert wegen der aktuellen Lage bis mindestens Juni.

Die Zwangspause nutzt Norris auch, um vor Tausenden Zuschauern seine E-Sport-Künste in verschiedenen Simulationen zu zeigen. Dabei tritt er auch gegen seine echten Konkurrenten aus der Rennserie an. Beim zweiten Rennen der virtuellen Formel-1-Serie wird Norris am Sonntag neben Ferrari-Pilot Charles Leclerc, Alex Albon von Red Bull und den beiden Williams-Fahrern George Russell und Nicholas Latifi dabei sein.