In Zeiten von Corona sorgt Heinz Prüller für Abwechslung

Eines der Erfolgsgeheimnisse des Sports ist seine Ungewissheit. Wer schießt ein Tor? Wer gewinnt? Wer schafft es nicht ins Ziel? Nichts scheint langweiliger als längst vergangene Sportübertragungen.

In Zeiten von Corona ändert sich offenbar auch das. In Ermangelung an Alternativen greifen immer mehr (Sport)-Fernsehsender ins eigene Archiv – und erzielen damit kaum für möglich gehaltene Einschaltquoten. Vergangenen Samstag erreichte die ARD mit dem EM-Viertelfinale Deutschland gegen Italien 2016 knapp zwei Millionen Seher. Sky legt am Samstag mit einer „hisTOOOrischen“ Konferenz nach. Angelehnt an den aktuellen Spielplan in Deutschland, bastelt der Bezahlsender aus alten Partien eine Konferenz.