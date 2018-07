Pariasek: "Will ich mir mit 65 noch den Hintern abfrieren?"

Sie haben es geschafft zur Reizfigur zu werden, wie man im Internet nachlesen kann.

Das ist halt so in Zeiten der sozialen Medien. Sigi Bergmann hat mir gesagt, dass jeder in so einer Position Kritiker gehabt hat. Das war bei Heribert Meisl so, bei Kurt Jeschko, beim Sigi und bei mir. Da polarisiert man eben. Früher hat man am Wirtshaustisch geschimpft, jetzt stellt man es halt gleich ins Netz.

Was polarisiert mehr: Fußball oder Ski?

Ganz klar Fußball. Nach Skiübertragung ist die Kritik nicht so groß. Fußball bietet eine größere Angriffsfläche.

Lesen Sie die Kritik an Ihnen?

Ab und zu.

Auch Ihre Töchter?

Klar. Die sind ja aufgewachsen mit meinen Arbeitszeiten und mit meiner Position. Die nehmen das nicht so ernst.

Sie auch nicht?

Wenn ich alles ernst nehmen würde, hätte ich schon ein Magengeschwür. Ich kann damit leben, wenn es bei 1,4 Millionen Zuschauern zwei, drei negative Kommentare gibt.

Profil schreibt über Sie: „Pariaseks Unterhaltungswert resultiert nicht aus einer durchkomponierten Peter Alexanderhaftigkeit, mehr aus der Tollpatschigkeit eines Thomas Gottschalk.“

Nicht schlecht, mit Gottschalk verglichen zu werden.