Ärger bei der Tour de France: Top-Stars mit Chips beworfen

Ein mit Chips werfender Fan sorgte am Samstag bei der Tour de France für Ärger bei den Radstars. Der Anhänger hatte sich am Schlussanstieg zur Skistation Pla d'Adet am Straßenrand positioniert, zuerst den Führenden Tadej Pogacar und dann seinen Verfolger Jonas Vingegaard mit Chips beworfen. Von der Aktion kursierte ein Video. „Es war viel Gebuhe und einer hat mich mit Chips beworfen. Tadej ist das auch passiert, habe ich gehört. Das ist etwas seltsam“, sagte Vingegaard.