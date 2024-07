Machtdemonstration von Tadej Pogacar - Vorsprung bei Tour ausgebaut

Es war ein Tag, an dem sich die Klassementfahrer nicht verstecken konnten. Die Etappe der Tour de France am Samstag führte über 151 Kilometer unter anderem über den Col du Tourmalet (2.115m) und endete mit einer Bergankunft in Pla d’Adet (1.680m).

Im letzten Anstieg zündete Tadej Pogacar den Turbo. Fast spielerisch ließ der Slowene seine Verfolger stehen und bahnte sich den Weg durch die Tausenden Zuschauer an der Strecke. Nach 4:01:52 Stunden riss er am Zielstrich die Arme hoch – und zeigte einmal mehr, dass der Sieg bei der Tour heuer nur über ihn führen wird.