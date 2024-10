Die Tour de France 2025 auf den Spuren von James Bond

Bei der 112. Tour de France von 26. Juli bis 3. August 2025 erwartet die Profis eine klassische Frankreich-Radrundfahrt mit einem Bergzeitfahren und einer anspruchsvollen dritten Woche. 36 Jahre nach dem letzten Aufstieg nach Luchon-Superbagnères kehrt das Pyrenäen-Skigebiet zurück, auch der legendäre Mont Ventoux ist im Programm. Das gaben die Tour-Veranstalter der ASO bei der Strecken-Präsentation am Dienstag in Paris bekannt.

Zum ersten Mal seit fünf Jahren findet die „Große Schleife“ über 3.320 Kilometer in 21 Etappen ohne einen Ausflug ins Ausland statt. Titelverteidiger Tadej Pogacar und seine Mitstreiter müssen unter anderem sechs Bergetappen und zwei Zeitfahren absolvieren. 51.550 Höhenmeter stehen bevor und damit knapp 700 Meter weniger als dieses Jahr. Mit besonderer Spannung wird das Bergzeitfahren auf der 13. Etappe zwischen Loudenville und dem aus der James-Bond-Filmreihe bekannten Flugplatz Peyragudes in den Pyrenäen erwartet. Dort dürften sich die Sieg-Favoriten ein erbittertes Duell liefern.

Nach drei auswärtigen Starts in den vergangenen drei Jahren in Kopenhagen, Bilbao und Florenz erfolgt der Grand Départ am 5. Juli in der nordfranzösischen Metropole Lille und wieder in Frankreich. Traditionell endet das Spektakel in Paris auf den Champs-Élysées, nachdem in diesem Jahr wegen der Olympischen Spiele die Tour zum Finale nach Nizza ausgewichen war.

Die Tour der Frauen 2025 umfasst neun Etappen und damit eine mehr als heuer. Nach dem Grand Départ in Vannes in der Bretagne am 26. Juli endet die Rundfahrt am 3. August nach der Bewältigung des berühmten Passes Col de Joux-Plane im Skigebiet von Châtel.