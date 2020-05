Rohregger steigt nach zehn Jahren vom Rad

Sisyphos hätte wohl seine Freude an Thomas Rohregger. Zwar musste der Tiroler nicht immer wieder den gleichen Stein einen Berg hinaufrollen, um kurz vor dem Ziel wieder am Anfang zu stehen, aber die letzten Jahre in der Karriere des Kramsachers weisen doch gewisse Parallelen auf: War Rohregger fit, warf ihn eine Verletzung aus der Bahn, zudem war er oft krank, die Folgen von Antibiotika zehrten an seinen Kräften. Und wenn er dann wieder leistungsmäßig auf der Höhe war ...



„Das Glück war nicht immer auf meiner Seite“, sagt der 30-Jährige. Die unfreiwilligen Nachdenkphasen sorgten dafür, dass er andere Dinge in seinen Fokus rückte. In Sachen Bildung hat er das schon vor langer Zeit getan: Der Student des Wirtschaftsrechts hatte die zweite Karriere stets im Sinn, denn im Radsport so reich zu werden, dass nach der Zeit im Sattel das Ersparte zum Leben reicht, das erschien Rohregger, dem Realisten, nie realistisch.



Immerhin: „Ein kleines Polster hab’ ich“, und das hilft dem Studenten, sich auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren; ebenso die Initiative „Sport mit Perspektive“ des Sportministeriums. Für die Schaffung solcher Angebote hatte er sich lange starkgemacht, schließlich stehen weite Teile der österreichischen Sportlandschaft vor dem gleichen Problem.



Eine andere Idee hat hingegen noch keine Umsetzung gefunden – jene des Scholarship, wie es an US-Privat-Universitäten angeboten wird, die ideale Kombination von Sport und Ausbildung. „Aber die haben auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten als die Unis in Österreich“, weiß Rohregger.