Wie ein "Überirdischer" die gesamte Konkurrenz deklassiert

Auch an seinem letzten Arbeitstag einer außergewöhnlichen Saison war Tadej Pogacar unersättlich. Der 26-jährige Slowene gewann am Samstag die Lombardei-Rundfahrt zum vierten Mal in Serie und stellte damit den Uralt-Rekord von Fausto Coppi (1946 bis 1949) ein.

„Wir wussten irgendwie, wann und wo Tadej attackieren wird“, sagte der ratlose Belgier Remco Evenepoel, seines Zeichens immerhin zweifacher Olympiasieger von Paris. Doch aufzuhalten war Pogacar nicht. Als Bester vom Rest der Welt wurde Evenepoel Zweiter, ganz 3:16 Minuten fehlten auf den Sieger. „Ein Phänomen fuhr vor mir“, sagte der 24-Jährige staunend.