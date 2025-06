Wahl der Qual: Das sind die härtesten Radrennen der Welt

Philipp Kaider ist nicht der erste Österreicher, der beim Race Across America für Furore sorgt. In der Geschichte dieses Rennens konnten sich schon einige österreichische Extremsportler in die Siegerliste eintragen.

Den Anfang machte Franz Spilauer im Jahr 1988, Wolfgang Fasching war drei Mal erfolgreich, Christoph Strasser ist mit sechs Siegen der Rekordgewinner. Der Steirer hält seit 2014 mit 7 Tagen 15 Stunden und 56 Minuten auch die Bestzeit.