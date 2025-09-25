Überraschung: Rad-WM 2029 findet im Burgenland statt

Zum ersten Mal findet eine UCI Gran Fondo Weltmeisterschaft in Österreich statt. Das Burgenland erhielt am Donnerstag im Zuge der Radsport-WM in Ruanda den Zuschlag.

Es handelt sich dabei um die WM für die Kategorien Amateure und Masters. "Was ich zu Beginn der Übernahme des Neusiedler See Radmarathons einmal im Scherz gesagt habe, wird nun Realität", sagte Johannes Hessenberger, der OK-Chef vom Neusiedler Radmarathon. "Wir haben den Zuschlag erhalten und uns gegen starke Mitbewerber, wie die Radnation Spanien, durchgesetzt; darauf können wir schon stolz sein. Jetzt geht es in die Abwicklung des Mega-Events im Burgenland."