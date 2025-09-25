Überraschung: Rad-WM 2029 findet im Burgenland statt
Zum ersten Mal findet eine UCI Gran Fondo Weltmeisterschaft in Österreich statt. Das Burgenland erhielt am Donnerstag im Zuge der Radsport-WM in Ruanda den Zuschlag.
Es handelt sich dabei um die WM für die Kategorien Amateure und Masters. "Was ich zu Beginn der Übernahme des Neusiedler See Radmarathons einmal im Scherz gesagt habe, wird nun Realität", sagte Johannes Hessenberger, der OK-Chef vom Neusiedler Radmarathon. "Wir haben den Zuschlag erhalten und uns gegen starke Mitbewerber, wie die Radnation Spanien, durchgesetzt; darauf können wir schon stolz sein. Jetzt geht es in die Abwicklung des Mega-Events im Burgenland."
Ansturm von Sportlern und Zuschauern erwartet
Der Veranstalter erwartet sich schon für die Rennen in den kommenden Jahren höhere Teilnehmerzahlen, da viele potenzielle Starter die Gegend und den Kurs kennenlernen wollen. Erwartet werden für die fünf Tage der WM im Jahr 2029 3.500 qualifizierte Teilnehmer mit Begleitung. Dazu kommen 14.000 bis 17.000 Besucher, wie Sportlandesrat Heinrich Dorner sagte: “Für uns ist der Zuschlag ein Jackpot, denn tausende Hobbyradfahrer und Radfahrerinnen aus unseren touristischen Kernmärkten werden 2029 und in den Jahren zuvor ins Burgenland kommen."
