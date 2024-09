Rad-Profi Gogl vor WM: „Früher war ich echt schmerzbefreit“

Michael Gogl: Wir haben eine kleine und feine Mannschaft mit Leuten, die schon bewiesen haben, dass sie bei so langen Rennen vorne reinfahren können. Wichtig wird sein, dass man seine Energien richtig einsetzt, damit dann beim Finale Felix und Felix (Anm. Großschartner und Gall) vorne mit dabei sind. Wobei ich denke, dass mir der Kurs in Zürich auch sehr gut liegt.

KURIER: Wie geht man in so ein WM-Rennen?

Macht es Sinn, sich an Tadej Pogacar zu orientieren, der als dritter Radprofi den Hattrick aus Giro-Sieg, Triumph bei der Tour de France und WM-Titel schaffen will?

Das wird schwierig. Wenn du Pogacar wirklich schlagen willst, dann musst du ihn und seine Mannschaft in die Bredouille bringen. Es ist abartig, was er macht. Beim Grand-Prix in Kanada hatten wir 500 Watt Leistung am Pedal, und Pogacar sprintet dann weg, als ob es nichts wäre.

Sind das denn andere Watt-Zahlen, als noch vor einigen Jahren?

Seit ich Profi geworden bin, hat sich der Sport extrem verändert. Das Niveau wird von Jahr zu Jahr höher, alles wird professioneller. Manche Dinge haben sich radikal verändert.