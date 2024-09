Nach Würmern, Corona und Salmonellen: WM-Gold für Mitterwallner

Bei der WM in Snowshoe (USA) holte die 22-jährige Stehauffrau zum dritten Mal in Folge Gold im Marathon .

Es grenzt an ein Wunder , dass die 22-jährige Tirolerin trotz der vielen langwierigen Krankheiten heuer nicht vorzeitig vom Rad gestiegen ist.

Mitterwallner kannte solche Rück- und Tiefschläge zuvor nur vom Hörensagen. In der Karriere der Silzerin war es immer nur bergauf gegangen, heuer sollte eigentlich ihr Jahr werden: Mit einer Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris.

Doch gleich das erste Saisonrennen im Frühjahr in Südafrika brachte Mona Mitterwallner aus dem Tritt. Die Viruserkrankung, die sie sich damals eingehandelt hatte, begleitete sie über Monate und ließ ein Häufchen Elend zurück.

„ Bin ich nicht mehr so, wie ich einmal war ? Es ist echt hart, wenn einfach gar nichts aufgeht und du eine Enttäuschung nach der anderen erlebst.“

„Du fängst an zu zweifeln“, gesteht Mona Mitterwallner. „Und du hinterfragst dich, ob du irgendwas falsch gemacht hast.“ Diese Selbstzweifel gipfelten darin, dass die 22-Jährige sogar ihre Zukunft als Mountainbikerin infrage stellte.

Nach all den Krankheiten von Wurmbefall bis Salmonellen war die Tirolerin lange nicht konkurrenzfähig und fuhr auch bei Olympia weit hinterher. Erst in den vergangenen Wochen kam Mona Mitterwallner wieder besser in Fahrt.

Die Marathon-WM über 104 Kilometer und fast 2.000 Höhenmeter war das perfekte Rennen, um sich wieder zurückzumelden. Mona Mitterwallner liebt die Langdistanz, mit 19 Jahren ist sie bis heute die jüngste Weltmeisterin im Marathon.